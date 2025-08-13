Dolar
Dünya

Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerinde orman yangınları çıktı

Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları çıktı.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerinde orman yangınları çıktı Fotoğraf: Kenene Hindavi/AA

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, aşırı sıcaklar nedeniyle iki ilde eş zamanlı olarak 6 farklı noktada orman yangınları çıktığı bildirildi.

Haberde, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ancak engebeli arazi, rüzgar ve zorlu iklim koşulları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği kaydedildi.

Hama kırsalındaki Gab Ovası bölgesine bağlı Mirdaş, Nebi Tıyb, İnnab ve Tahunet Halave köylerinin yangın tehdidi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

