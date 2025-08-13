Dolar
Dünya

Karadağ ve Sırbistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor

Balkan ülkelerinden Karadağ'da orman yangınlarına müdahale sürerken, Sırbistan'da 13 aktif yangının bulunduğu bildirildi.

Lejla Biogradlija  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Karadağ ve Sırbistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor

Ankara

Karadağ'da 2 gündür devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele bugün de devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlerde, başkent Podgoritsa ve kıyı bölgelerini tehdit etmeye devam eden yangınları söndürme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği belirtildi.

Uluslararası yardım talep eden Karadağ'a Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Avusturya ve Macaristan destek ekipler gönderirken, bazı yolların trafiğe kapatıldığı, yangın alanlarına yakın yerleşim yerlerinden insanların tahliye edildiği aktarıldı.

Karadağ hükümeti ise yangından etkilenen yerlerin rehabilitasyonu için yardım hesabı açılacağını duyurdu.

Karadağ'da ciddi boyutlara ulaşan orman yangınlarında 1 asker hayatını kaybetmişti.

Sırbistan'da 13 aktif yangın

Bir diğer bölge ülkesi Sırbistan'da da son 24 saatte 180 yangının meydana geldiği, bunlardan 13'ünün aktif olduğu bildirildi.

İtfaiye ve Kurtarma Birimi Müdür Yardımcısı Milos Milenkovic, vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları çağrısında bulundu.

Bu arada, Balkan ülkelerinde bu hafta itibariyle yüksek sıcaklıklar etkisini gösteriyor.

