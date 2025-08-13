Karadağ ve Sırbistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor
Balkan ülkelerinden Karadağ'da orman yangınlarına müdahale sürerken, Sırbistan'da 13 aktif yangının bulunduğu bildirildi.
Ankara
Karadağ'da 2 gündür devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele bugün de devam ediyor.
- Karadağ'dan orman yangınlarına müdahale için uluslararası yardım talebi
- Sırbistan'da yüksek sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi
Ulusal basındaki haberlerde, başkent Podgoritsa ve kıyı bölgelerini tehdit etmeye devam eden yangınları söndürme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Uluslararası yardım talep eden Karadağ'a Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Avusturya ve Macaristan destek ekipler gönderirken, bazı yolların trafiğe kapatıldığı, yangın alanlarına yakın yerleşim yerlerinden insanların tahliye edildiği aktarıldı.
Karadağ hükümeti ise yangından etkilenen yerlerin rehabilitasyonu için yardım hesabı açılacağını duyurdu.
Karadağ'da ciddi boyutlara ulaşan orman yangınlarında 1 asker hayatını kaybetmişti.
Sırbistan'da 13 aktif yangın
Bir diğer bölge ülkesi Sırbistan'da da son 24 saatte 180 yangının meydana geldiği, bunlardan 13'ünün aktif olduğu bildirildi.
İtfaiye ve Kurtarma Birimi Müdür Yardımcısı Milos Milenkovic, vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları çağrısında bulundu.
Bu arada, Balkan ülkelerinde bu hafta itibariyle yüksek sıcaklıklar etkisini gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.