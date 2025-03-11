Dolar
36.59
Euro
39.97
Altın
2,915.85
ETH/USDT
1,949.80
BTC/USDT
82,827.00
BIST 100
10,438.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap ediyor.
logo
Dünya

Suriye'nin Lazkiye ilinde hükümete destek gösterisi düzenlendi

Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olayların üzerinden yüzlerce sivil, kent meydanında toplanarak hükümet güçlerine destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Suriye'nin Lazkiye ilinde hükümete destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Şam

Lazkiye kent merkezinde Şeyhdahır meydanında toplanan yüzlerce sivil, "Devrik rejim güçleri altyapıyı yok etti", "Şara hükümeti beni temsil ediyor" ve "Hepimiz güvenlik güçleri ile beraberiz" Arapça yazılı pankartlar açtı.

Suriye Özgür Ordusu bayrağını taşıyan protestocular, 6-10 Mart'taki çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin fotoğraflarını duvarlara astı.

Gösteriye katılan Rana Seyyid, AA muhabirine, devrik rejim güçlerinin yapmak istediği mezhepsel fitnenin başarısız olduğunu söyledi.

Seyyid, Suriye'deki durumun iyiye gideceğini ümit ettiğini belirterek, "Sonuna kadar bir halk kalacağız. Bölücülüğü kesinlikle kabul etmiyoruz. Allah güvenlik güçlerimizi korusun." dedi.

Mona Seyyid ise hayatı boyunca Beşşar Esed rejiminin zulmü altında yaşadığını ifade ederek, "İlk defa güvenlik gücünün ilde güveni tesis ettiğini hissediyoruz. Önceden korku vardı. Şimdi değerimizi hissediyoruz. Özgürüz. Başımız dik. Zaferimiz mübarek olsun." diye konuştu.

Devrik rejim güçlerinin düzenlediği saldırıları kınayan Seyyid, çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçleri için rahmet diledi.

"Hiç bir Alevi'nin yerinden edilmesini istemiyoruz"

Muaviye Sahyuni de ülke içinde hiç kimsenin yerinden edilmesini istemediklerini belirterek, "Herkes bizim ailemiz ve halkımız. Hiç bir Alevi'nin yerinden edilmesini istemiyoruz. Ülkemizin toprakları savaştan yoruldu artık." ifadelerini kullandı.

Bilal Saloha ise savaşın artık durması gerektiğini kaydederek, "Kan dökülmesinden yorulduk. Yurt dışında yaşayanlardan da memleketlerine dönmelerini istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle
Türkiye Diyanet Vakfından Etiyopya'da 35 bin ihtiyaç sahibine ramazan yardımı
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş'i kabul etti
Antalya Havalimanı şubatta 908 bin 822 yolcuya hizmet verdi

Benzer haberler

Suriye'nin Lazkiye ilinde hükümete destek gösterisi düzenlendi

Suriye'nin Lazkiye ilinde hükümete destek gösterisi düzenlendi

Suriye'nin sahil bölgesindeki olayları soruşturan komite çalışmalarına başladı

Türk Kızılay, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıyor

İsrail'in Güney Suriye stratejisi başarılı olabilir mi?

İsrail'in Güney Suriye stratejisi başarılı olabilir mi?
BM, Suriye'de Esed döneminde sistematik olarak benzersiz türde suçlar işlendiğini bildirdi

BM, Suriye'de Esed döneminde sistematik olarak benzersiz türde suçlar işlendiğini bildirdi
İsrail uçakları, Suriye'de 17 hava saldırısı düzenledi

İsrail uçakları, Suriye'de 17 hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet