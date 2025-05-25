Dolar
38.91
Euro
44.19
Altın
3,357.65
ETH/USDT
2,517.00
BTC/USDT
107,400.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Monaco’yu mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Ankara Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda şampiyonluğu kutluyor.
logo
Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, Suriye, Türkiye, Körfez ve Avrupa'yla işbirliği mesajı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X sosyal medya platformu hesabından Suriye, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ile işbirliğine ilişkin paylaşım yaptı.

Can Efesoy  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, Suriye, Türkiye, Körfez ve Avrupa'yla işbirliği mesajı

Ankara

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump’ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu’ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı."

Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları finalleri Gaziantep'te yapılacak
Şanlıurfa'da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek

Benzer haberler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, Suriye, Türkiye, Körfez ve Avrupa'yla işbirliği mesajı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, Suriye, Türkiye, Körfez ve Avrupa'yla işbirliği mesajı

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi
Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı

Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet