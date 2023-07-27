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Dünya

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de orman yangınları 3 gündür sürüyor

Suriye'nin kuzeybatısında, Beşşar Esed yönetiminin kontrolü altındaki Lazkiye ilinde orman yangınları 3 gündür devam ediyor.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de orman yangınları 3 gündür sürüyor Fotoğraf: İzzettin Kasım/AA

İdlib

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'ya göre, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında 3 gündür orman yangınları sürüyor.

Yangının dumanı İdlib'in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesinde görüş alanını kısıtlıyor.

Lazkiye'nin kuzey kırsalı, Zagaru, Burjhatab, Al-Malik ve Beyt Halibia köylerinde yangınlar devam ederken, Ain al-Zarka, Şeyh Abdulrazak Makamı, Beyit Sveihli Çiftliği, Solas, Hirbet Solas ve Nehir Esved köylerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangınlarda ne kadar alanın zarar gördüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.

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