Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de orman yangınları 3 gündür sürüyor
Suriye'nin kuzeybatısında, Beşşar Esed yönetiminin kontrolü altındaki Lazkiye ilinde orman yangınları 3 gündür devam ediyor.
İdlib
Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'ya göre, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında 3 gündür orman yangınları sürüyor.
Yangının dumanı İdlib'in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesinde görüş alanını kısıtlıyor.
Lazkiye'nin kuzey kırsalı, Zagaru, Burjhatab, Al-Malik ve Beyt Halibia köylerinde yangınlar devam ederken, Ain al-Zarka, Şeyh Abdulrazak Makamı, Beyit Sveihli Çiftliği, Solas, Hirbet Solas ve Nehir Esved köylerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Can kaybının yaşanmadığı yangınlarda ne kadar alanın zarar gördüğüne ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.