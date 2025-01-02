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Dünya

Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine operasyon başlatıldı

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejimin askerlerine yönelik "güvenlik operasyonu" başlattı.

Ethem Emre Özcan  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine operasyon başlatıldı

Hims

Suriye Haber Ajansının (SANA) bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Askeri Operasyonlar Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, Humus'un bazı mahallelerinde uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına karşı "güvenlik operasyonu" başlattığını bildirdi.

Haberde, güvelik taramalarının yapıldığı Vadi Zehep ve İkrime mahallerindeki vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.

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