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Dünya

Suriye'nin Halep kentinde gençler, trafik sorununu çözmek için gönüllü oluyor

Rejimin devrildiği Suriye'nin Halep kentinde gençler, şehirdeki trafik sorununa çözüm arıyor.

Salih Okuroğlu, Ahmet Karaahmet  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Suriye'nin Halep kentinde gençler, trafik sorununu çözmek için gönüllü oluyor Fotoğraf: Kasım Rammah - AA

Halep

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Halep'teki bazı gençler, şehirdeki trafik sorununu çözmek için gönüllü trafik polisliği yapıyor.

"Sened Al-Şebab" adlı ekipten Sami Armanazi ve Ahmed el-Muhammed, girişimlerini AA'ya anlattı.

Armanazi, çok sayıdaki girişimlerinden birinin de Halep'teki kaos ve trafik sorununu azaltmak olduğunu belirtti.

Mevcut trafik polislerinin sorunu giderme konusunda tek başlarına yetersiz kaldığını dile getiren Armanazi, bu kapsamda 40 genç olarak trafikle mücadele için kolları sıvadıklarını söyledi.

Gönüllü trafik polisliği yapan Armanazi, Halep'teki trafiği düzene sokma girişimleri hakkında halktan olumlu geri bildirim aldıklarını ifade etti.

Muhammed ise başlattıkları kampanya kapsamında gençlerin, trafik polisiyle işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

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