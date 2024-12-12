Dolar
34.90
Euro
36.74
Altın
2,685.56
ETH/USDT
3,952.30
BTC/USDT
101,429.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da havalimanı yolunda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına giden yolda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları ve ceset torbaları bulundu.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Aynur Şeyma Asan  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Suriye'nin başkenti Şam'da havalimanı yolunda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

Şam

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Şam Havalimanı'na giden yol üzerinde, yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.

Kalıntıların bazıları ceset torbalarında bazıları da yolda tespit edildi.

Ceset torbalarının üstünde Farsça yazılar görüldü.

Kalıntıların bulunmasının ardından arama tarama çalışmaları başlatıldı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldı
Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi
Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yıl dönümünde Ankara'da anıldı
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
Somali Adalet Bakanı Sheikhali'den Türkiye'nin Afrika'daki arabuluculuk rolüne övgü

Benzer haberler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savundu

Belçika Başbakanı De Croo, istikrar sağlanana kadar Suriyelilerin "geri gönderilmeyeceğini" söyledi

Suriye'de işkence altında ölen aktivist Hamada için Şam'da cenaze töreni yapıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da havalimanı yolunda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'da havalimanı yolunda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu

İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Somali-Etiyopya mutabakatı, Türkiye'nin barış diplomasisinin somut tezahürü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Somali-Etiyopya mutabakatı, Türkiye'nin barış diplomasisinin somut tezahürü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet