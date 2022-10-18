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Dünya

Suriyeli kameramanın Paris'te polisin müdahalesiyle yüzünden yaralandığı açıklandı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Paris'teki protestolarda Suriyeli gazeteci Zakaria Abdelkafi'nin, polisin müdahalesiyle yüzünden yaralandığını açıkladı.

Esra Taşkın   | 18.10.2022
Suriyeli kameramanın Paris'te polisin müdahalesiyle yüzünden yaralandığı açıklandı

Paris

RSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Paris'te "18 Ekim Grevi" protestolarında polisin müdahalesi sırasında Suriyeli kameraman Abdelkafi'nin kaşından yaralandığı, örgütün bu durumu esefle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, olayın aydınlatılması için çalışma yürütüldüğüne değinilerek Abdelkafi'nin, daha önce de Suriye'deki savaşta gazetecilik yaptığı kaydedildi.

Paris'te maaş zammı talebiyle düzenlenen gösteriyi takip eden gazeteciler, polisle protestocular arasındaki arbede sırasında meslektaşları Zakaria Abdelkafi'nin yaralandığını bildirmişti.

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