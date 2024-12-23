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Dünya

Suriye'deki yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belli oldu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümette çoğu bakanlık için görevlendirme yapılırken yeni bakanlıkların da ihdas edilebileceği bildirildi.

Ahmet Karaahmet, Salih Okuroğlu, Ömer Koparan  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Suriye'deki yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belli oldu

Şam/Ankara

AA'ya bilgi veren Suriye’deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Mevcut görev dağılımı şöyle:

"Yönetimin lideri Ahmed Şara, Başbakan Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani​​​​​​​, İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, Sağlık Bakanı Mahir Şara, Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim, Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs."

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