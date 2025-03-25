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Dünya

Suriye'de 6 Mart'taki olaylara karışanlar için özel mahkeme kurulması ihtimal dahilinde

Suriye'nin sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olayları incelemek için kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi Sözcüsü Ferhan, olaylara karışanların yargılanması için özel bir mahkeme kurulmasının "ihtimaller" arasında olduğunu söyledi.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Suriye'de 6 Mart'taki olaylara karışanlar için özel mahkeme kurulması ihtimal dahilinde

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamalarda bulunan Ferhan, sürecin başından bu yana Lazkiye ve Tartus illeri olmak üzere sahil bölgesinde 9 farklı bölgede inceleme yapıldığını söyledi.

 Gerçekleri Araştırma Komitesi Sözcüsü Yaser Ferhan,, olaylara karışanlar için özel mahkemeler kurulmasının ihtimaller arasında olduğunu belirterek, komitenin misyonunu 30 gün içinde tamamlamasının zor olduğunu ve bu nedenle süre uzatımı talebinde bulunabileceklerini dile getirdi.

Komitenin 30'dan fazla ihbar ve şikayet aldığını, 95'ten fazla ifadeyi kayıt altına geçirdiğini ifade eden Ferhan, çalışma şartlarının ideal olmadığını vurguladı.

Ferhan, incelemeler sırasında devrik Esed rejimine ait unsurların bulunduğuna dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıların olumlu geçtiğini kaydetti.

6 Mart sahil olayları

Devrik rejim unsurları, 6 Mart 2025'te Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına ve ordu karakollarına kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Savunma Bakanlığı bölgeye askeri takviye göndermişti.

Yeni yönetim yetkilileri, "disiplinsiz unsurlar" olarak tanımladıkları kişilerin, sahil bölgesinde hırsızlık ve cinayet gibi ihlallerde bulunduklarını bildirmişti.

Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 9 Mart'ta, olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Gerçekleri Araştırma Komitesi ve Toplumsal Barışı Koruma Yüksek Komitesi'ni kurma kararı almıştı.

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