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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olaylar için bağımsız soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

Ahmet Karaahmet  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olaylar için bağımsız soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu

Damascus

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

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