Dolar
27.47
Euro
28.80
Altın
1,821.26
ETH/USDT
1,660.20
BTC/USDT
27,500.00
BIST 100
8,486.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye-Irak sınırında İran destekli terörist gruplara yönelik hava saldırısı yapıldı

Suriye'de Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait 3 askeri noktaya hava saldırısı düzenlendi.

Eşref Musa  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Suriye-Irak sınırında İran destekli terörist gruplara yönelik hava saldırısı yapıldı

DEYRİZOR

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinin doğusunda İran destekli gruplara ait 3 askeri noktayı vurdu.

Saldırılarda Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli gruplar hedef alındı.

Harabeş bölgesindeki saldırıda radar istasyonu bombalandı.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Şam yönetimin eline geçti.

Şam yönetimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli gruplara, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz
Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek
Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Benzer haberler

Suriye-Irak sınırında İran destekli terörist gruplara yönelik hava saldırısı yapıldı

Suriye-Irak sınırında İran destekli terörist gruplara yönelik hava saldırısı yapıldı

İran'ın Sepahan takımı ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı arasındaki maç iptal edildi

Kapıköy Sınır Kapısı'nı yıl başından bu yana 1 milyon 226 bin 865 kişi kullandı

ABD destekli PKK/YPG çocukları sistematik şekilde istismar ediyor

ABD destekli PKK/YPG çocukları sistematik şekilde istismar ediyor

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir
BM: Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz

BM: Suriye'de mevcut durumu sürdüremeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet