Suriye İçişleri Bakanlığı: Rakka'daki Aktan Hapishanesi'ni teslim aldık
Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını bildirdi.
Amman/Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Cezaevleri ve Islah İdaresi'nin Aktan Hapishanesi'ni teslim aldığı belirtildi.
Cezaevleri ve Islah İdaresi'nin hapishanede çalışmalarına başladığı ve burada tutulanlarla ilgili kapsamlı incelemeler yaptığı aktarılan açıklamada, "Her tutuklunun dosyası inceleniyor ve yasal prosedürlerin tüm tutuklulara uygulanması sağlanıyor." ifadeleri yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aktan Hapishanesi'nin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içerideki güvenlik durumunun kontrol edilmesi için "Terörle Mücadele Dairesi ve diğer ilgili yetkililerden" özel ekipler oluşturulduğu kaydedildi.
İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine tam bağlılığın teyit edildiği Bakanlık açıklamasında, hapishanelerle ilgili her gelişmenin güvenlik ve istikrarı artıracak şekilde takip edildiği vurgulandı.
YPG/SDG'nin hapishaneye yerleştirdiği patlayıcılar etkisiz hale getirildi
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada da YPG/SDG tarafından Aktan Hapishanesi'ne yerleştirilen birçok patlayıcı düzeneğinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SDG'li silahlı gruplar, Suriye ordusu tarafından teslim alınmak üzere çekildikleri Aktan Hapishanesi'ne patlayıcılar yerleştirdi. Etkisiz hale getirilen patlayıcılar daha sonra güvenli bir yere nakledildi."
Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Rakka'daki Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan terör örgütü YPG/SDG unsurlarını Ayn el-Arab'a taşımaya başladığı bildirilmişti.
Sevk ve çekilme sürecinin yaklaşık 800 YPG/SDG unsurunu kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığı vurgulanmıştı.
Suriye İnsan Hakları Ağı: YPG/SDG'nin 18 Ocak'ta Rakka'daki saldırılarında 22 sivil öldü
Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rakka kentinin terörden arındırıldığı tarih olan 18 Ocak'ta kentte gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin 18 Ocak'ta Rakka kentindeki saldırılarında 3'ü çocuk olmak üzere 22 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hayatını kaybeden sivillerin yarısından fazlasının terör örgütüne mensup keskin nişancılar tarafından hedef alındığı vurgulandı.
Açıklamada, 22 sivilden 12'sinin terör örgütüne mensup keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Sivilleri hedef alan bu saldırılar kınanırken, Suriye makamları ve ilgili uluslararası kuruluşlara bu saldırılara ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonlar kapsamında yerel halk ve aşiretlerin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kenti terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.