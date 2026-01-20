Dolar
logo
Dünya

Suriye hükümet kaynakları: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile elebaş Şahin arasındaki görüşme sonuçsuz kaldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin Şam'da yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Ali Semerci, Ömer Koparan, Muhammed Karabacak  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Suriye hükümet kaynakları: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile elebaş Şahin arasındaki görüşme sonuçsuz kaldı

İstanbul

Şara ile Şahin arasında dün Şam'da gerçekleşen görüşmelere ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Suriye hükümet kaynağı, 10 Mart mutabakatı ya da Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanması konusunda taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

Hükümet kaynağı, "SDG tarafı, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönemde yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Telegram hesabında yayınladığı habere göre de görüşmede ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydoğusunda Irak sınırında yer alan Haseke ilinin statüsü ele alındı.

Başkent Şam'da 5 saat süren görüşmede Şahin, Haseke'nin örgütün kontrolünde kalması konusunda ısrar ederken Şara ise İç Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesini ve devlet kurumlarını devralmasını şart koştu.

Şahin'in şehrin kontrolünün tamamen örgütün elinde olmasında ısrar etmesine ise Şara, operasyonun bu durumda devam edeceği karşılığını verdi.

Haberde, Şara'nın, Şahin'e istişareler için 5 günlük ek süre vermeyi reddedip pazartesi gece yarısına kadar nihai bir yanıt talep ettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak da görüşmelerin sonuçsuz kaldığını bildirdi.


