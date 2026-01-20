Dolar
logo
Dünya

Suriye'de Haseke çevresi ve Ayn el-Arab'ın güneyindeki çatışmalar büyük ölçüde durdu

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde dün başlayan çatışmalar sabaha karşı durdu

Ömer Koparan, Mustafa Deveci  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Suriye'de Haseke çevresi ve Ayn el-Arab'ın güneyindeki çatışmalar büyük ölçüde durdu Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Münbiç/Haseke

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriye ordusu Haseke ili çevresinde biri kent merkezinin hemen girişi olmak üzere 4 noktada konuşlu.

Ordu birlikleri, Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde Sırrin beldesinin hemen girişindeki hatta konuşlanmış durumda.

Her iki bölgedede gece boyunca aralıklarla devam eden çatışmalar sabah büyük ölçüde durdu.

Aynı şekilde, Rakka kent merkezinin kuzeyindeki Aktan Hapishanesi'ni işgal eden örgüt ve devrik rejim unsurları ile burayı devralmak isteyen Suriye ordusu arasındaki çatışmalar da yerine sükunete bıraktı.

Suriye ordusunun iki bölgeye de sevkiyatları sürüyor.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

