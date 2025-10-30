Dolar
Dünya

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk halkı ve hükümetine tebrik mesajı gönderdi.

Ömer Koparan  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Şam

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Türk hükümetini ve halkını en içten dilekleriyle tebrik eder." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki halk arasında tarihi, kültürel ve insani bağlara işaret edilerek, savaş yıllarında Türkiye'nin Suriyeli mültecilere gösterdiği dayanışma ve insani tutumun takdirle karşılandığı belirtildi.

Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, bölgesel istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunacağına inanıldığı aktarılan açıklamada, "İki dost halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğinin güçlenmesini umut ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

