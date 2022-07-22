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Dünya

Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için resmi cenaze töreni düzenlenecek

Japonya Kabinesi, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için 27 Eylül'de resmi cenaze töreni düzenlenmesine karar verdi.

Saadet Firdevs Aparı   | 22.07.2022
Suikasta uğrayan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için resmi cenaze töreni düzenlenecek

Tokyo

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Abe için 27 Eylül'de Tokyo'daki kapalı arena Nippon Budokan'da resmi tören düzenleneceğini söyledi.

Matsuno, Abe için en uzun süre görev yapan Japon lider olarak "seçkin katkıları"nın yanı sıra ekonomik toparlanma, ABD ittifakı ve 2011'deki tsunami felaketinin ardından yeniden yapılanma çerçevesindeki Japonya diplomasisinin teşviki de dahil geniş alanlarda "olağanüstü liderliği ve kararlı eylemleri" nedeniyle resmi bir cenaze töreninin gerekli olduğunu belirtti.

Matsuno, Abe'nin resmi cenaze törenine yabancı devlet adamlarının davet edileceğini ancak maliyet ve katılımcı sayısı gibi ayrıntıların henüz belirlenmediğini aktardı.

Cenaze töreni kararı, muhalefet liderlerinden ve halktan karışık tepkiler aldı.

Resmi cenaze töreni planlarına karşı çıkan bir sivil grup, parlamento onayı olmadan düzenlenecek devlet destekli bir cenaze töreninin anayasal inanç özgürlüğünü ihlal ettiğini söyleyerek mahkemeden, Bakanlar Kurulu kararını ve etkinlik bütçesini askıya almasını isteyen bir tedbir talebinde bulundu.

Protestocular, kabine kararına karşı çıkmak için Başbakanlık Ofisi önünde toplandı.

Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Abe için 12 Temmuz'da Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı bir cenaze töreni gerçekleştirilmişti.


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