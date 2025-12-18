Dolar
Dünya, Sudan

Sudan'ın Kurdufan bölgesinde son iki ayda 50 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), güvenlik durumunun kötüleşmesi sonucu Sudan'ın güneyindeki Kurdufan bölgesinde son iki ayda 50 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Ahmed Sayed  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Sudan'ın Kurdufan bölgesinde son iki ayda 50 binden fazla kişi yerinden edildi

Port Sudan

Son günlerde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinin bulunduğu Kurdufan bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

IOM'un açıklamasında, "Artan güvensizlik nedeniyle 25 Ekim’den 17 Aralık’a kadar Kurdufan bölgesinin genelindeki noktalardan 50 bin 445 kişi yerinden edildi." ifadesi yer aldı.

Sahadaki yerinden edilme izleme ekipleri, 25 Ekim’de şiddetlenen çatışmalardan bu yana toplam 39 olayın kitlesel yerinden edilmeye yol açtığını bildirdi.

Sudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalarda on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5’inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum’da hakimiyetini sürdürüyor.

