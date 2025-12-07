Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki saldırıda ölü sayısı 114'e çıktı

Sudan’ın Güney Kurdufan eyaletine bağlı Kalugi kentine, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 114’e yükseldi.

Ahmed Satti  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki saldırıda ölü sayısı 114'e çıktı

Port Sudan

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın aktardığına göre Güney Kurdufan Eyaleti Hükümeti, 4 Aralık’ta SPLM-N ile müttefiki HDK’nin bir anaokulu ve hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 63’ü çocuk olmak üzere 114’e yükseldiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, yaralı sayısının 71’e çıktığı belirtildi ve Eyalet Valisi Muhammed İbrahim Abdülkerim’in şu ifadelerine yer verildi:

"Durumu ağır olan bazı yaralılar bulunuyor ve gerek çocuklar gerekse siviller arasında can kaybının artmasından endişe ediyoruz. Bazı aileler, yaralı yakınlarını Kalugi dışındaki hastanelere nakletti. Kentte yeniden sükunet sağlandı ve günlük yaşam normale döndü."

Sudan Başbakanı’ndan “savaş suçu” vurgusu

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Güney Kurdufan Eyalet Valisi Abdülkerim ile hayatını kaybedenlerin aileleriyle telefonla görüştü.

HDK’nin Kalugi’de bir anaokulu ve hastaneyi bombalamasını "barbarca ve vahşi" olarak nitelendiren İdris, saldırıyı "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirdi.

İdris, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

Afrika Birliği'nden kınama

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf da saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı.

Yusuf, çocuklar, eğitimciler, sağlık çalışanları ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının açık ihlali olduğunu belirterek, sorumluların adalet önüne çıkarılması için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki saldırıda ölü sayısı 114'e çıktı

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki saldırıda ölü sayısı 114'e çıktı

Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

BM, Gazze'deki mayın kirliliğinin insanları doğrudan tehdit ettiğini bildirdi

Türk Kızılay, Sudan'da 1000 battaniye dağıttı

Türk Kızılay, Sudan'da 1000 battaniye dağıttı
BM raportörlerinden, Sudan'ın Faşir kentindeki insan ticaretiyle ilgili "acil eylem" çağrısı

BM raportörlerinden, Sudan'ın Faşir kentindeki insan ticaretiyle ilgili "acil eylem" çağrısı
BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya

BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 21,2 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet