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Dünya

Sudan'dan 1600'ü aşkın Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki 1600'ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince tahsis edilen otobüslerle Etiyopya'ya taşındığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Sudan'dan 1600'ü aşkın Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı Fotoğraf: Ahmed Satti / AA

Ankara

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığının Sudan'daki Türk vatandaşlarının Etiyopya üzerinden Türkiye'ye tahliyesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar 1600'ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince tahsis edilen otobüslerle Etiyopya'ya taşındığını aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız, öncelikle Addis Ababa Büyükelçiliğimizce temin edilen araçlarla Etiyopya sınırından yine bu ülkede bulunan Gondar şehrindeki havalimanına nakledilmektedir. Vatandaşlarımızın, Gondar'dan Addis Ababa'ya Etiyopya hava yollarından kiralanan uçaklarla taşınması, bilahare buradan da Addis Ababa-İstanbul güzergahı üzerinden ülkemize getirilmeleri öngörülmektedir."

Kaynaklar, bu çerçevede, 164 Türk vatandaşını taşıyan ilk uçağın da Gondar'dan Addis Ababa'ya hareket ettiğini aktardı.

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