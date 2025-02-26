Sudan ordusu, askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı
Sudan ordusu, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğu bildirdi.
Port Sudan
Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uçaklarımızdan biri bu akşam Vadi Seyyidna askeri üssünden kalktıktan sonra düştü." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, uçağın düşmesi sonucunda sivil ve askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin kaza alanında çıkan yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.