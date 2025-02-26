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Dünya

Sudan ordusu, askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı

Sudan ordusu, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğu bildirdi.

Ahmed Satti  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Sudan ordusu, askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı

Port Sudan

Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uçaklarımızdan biri bu akşam Vadi Seyyidna askeri üssünden kalktıktan sonra düştü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçağın düşmesi sonucunda sivil ve askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin kaza alanında çıkan yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

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