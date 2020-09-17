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Dünya

Sudan’da Kovid-19 nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı 5 ay sonra kaldırıldı

Sudan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 5 ay önce getirilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Ömer Erdem   | 17.09.2020
Sudan’da Kovid-19 nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı 5 ay sonra kaldırıldı

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sudan Sağlık Yüksek Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ancak sağlıkla ilgili olağanüstühalin sürdüğünü belirtti.

Komisyon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Salgın tehdidi henüz ortadan kalkmadı. Bu nedenle yetkililerin talimatlarına uyulmalı.” ifadeleri kullanıldı.

Sudan’da 18 Nisan'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 8 temmuzda ise kademeli olarak normalleşme başlamıştı.

Sudan’da Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 13 bin 535 vaka tespit edilirken, 836 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 759 kişi de iyileşti.

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