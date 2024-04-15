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Dünya

İç savaşın yaşandığı Sudan'da her gün 20 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), iç savaşın yaşandığı Sudan'da her gün 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bunların yarısının çocuk olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İç savaşın yaşandığı Sudan'da her gün 20 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor

Cenevre

IOM, Sudan'da devam eden iç savaşın 1. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

"Sudan'da her gün yarısı çocuk olmak üzere 20 bin kişi evlerinden kaçmak zorunda kalıyor." ifadesinin yer aldığı açıklamada, yerinden edilenlerin yüzde 53'ünün 18 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

Sudan'da 15 Nisan 2023'te ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan savaş nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 8,6 milyonu aştığı hatırlatılan açıklamada, bunların birçoğunun daha önce birçok kez yerlerinden edilmiş kişiler olduğu belirtildi.

Ülke içinde 6,6 milyon kişinin zorla yerinden edildiği vurgulanırken, savaşın aynı zamanda ekonomik faaliyetleri de sekteye uğrattığı, tedarik ve yardım hatlarını baltaladığının altı çizildi.

Sudan'da 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu ve devasa ölçekte gıda güvensizliğinin yaşandığı da kaydedildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin Sudan'dan komşu ülkelere kaçtığına işaret edilen açıklamada, Çad'a 730 bin 550, Güney Sudan'a 629 bin 902, Mısır'a 514 bin 827, Etiyopya'ya 119 bin 525, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 29 bin 444 ve Libya'ya 7 bin 620 Sudanlının geçtiği ifade edildi.

Liderlere, Sudan için hareket geçme çağrısı

Açıklamada, IOM Genel Direktörü Amy Pope'nin Paris'te bugün düzenlenen Sudan ve Komşu Ülkelere Yönelik Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Sudan'da yaşananların, dünyanın en büyük insani krizlerinden biri olmaya devam ettiğine işaret eden Pope, çatışmaların, tüm bölgelerde baskıya neden olduğunu belirtti.

Pope, "Milyonlarca Sudanlı yerinden edilmiş, açlık yaşıyor ve sömürü ile istismara karşı savunmasız durumda. Onların içinde bulundukları kötü durum, dünyanın büyük bir kısmı tarafından görmezden geliniyor." ifadelerini kullandı.

Ülke liderlerine Sudanla ilgili "harekete geçme" çağrısında bulunan Pope, IOM'un Sudan'a insani yardım götürmesine destek vermeleri ve barışın sağlanması için nüfuzlarını kullanmaları talebinde bulundu.

Sudan'daki savaş

Sudan 1 yıldır, 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlayan ordu ve HDK arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı birlikte darbe düzenleyen iki güç arasında askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından Nisan 2023'te çatışmalar başlamıştı.

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