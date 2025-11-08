Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Faşir'de yerinden edilenleri ziyaret etti
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 26 Ekim'de Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i ele geçirmesinin ardından Kuzey eyaletinin ed-Debbe kentine sığınan yerinden edilmiş kişileri ziyaret etti.
Sudan
Egemenlik Konseyi tarafından paylaşılan görüntülerde, Burhan'ın Debbe kentindeki Faşirli yerinden edilmiş kişilerin barınma merkezlerini gezdiği ve onlarla bir araya geldiği görüldü.
Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın aktardığına göre, Burhan, Debbe’deki barınma merkezlerinde yerinden edilmiş kişilere sunulan hizmetlerin seviyesine ilişkin bilgi aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Burhan, devletin yerinden edilmiş kişilerin sorunlarının çözümüne ve onlara insanca bir yaşam sağlanmasına önem verdiğini vurguladı.
"Hükümet, yerinden edilmiş kişilerin meselesini öncelikleri arasında en üst sıraya koymuştur.” ifadesini kullanan Burhan, ilgili tüm devlet kurumlarına “yerinden edilmiş kişilere temel hizmetlerin sağlanması ve normal yaşamlarını sürdürmelerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması” talimatını verdi.
Burhan, Faşir’de "terörist milisler" olarak nitelendirdiği HDK tarafından yerinden edilmiş kişilerin maruz kaldığı acılara ve ihlallere değinerek, Sudan toplumunda yaygın olan dayanışma ruhunu övdü.
Sudanlı Bakan Salih, Faşir'de yaşananları "insani bir felaket" olarak nitelendirdi
Sudan İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mutasım Ahmed Salih, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir'de mahsur kalan sivillere "işkence ettiğini" belirterek, yaşananları "insani bir felaket" olarak nitelendirdi.
Bakan Salih, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da, Sudan Haber Ajansı'nda (SUNA) düzenlenen basın toplantısında konuştu.
HDK'nin Faşir'de mahsur kalan sivillere "işkence ettiğini" dile getiren Salih, HDK saldırılarında "on binlerce" kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Bakan Salih, Faşir'de yaşananları "vicdanları sarsan bir insani felaket" olarak nitelendirerek, bu felaketin sürdüğünü ifade etti.
Faşir'de ve ülke genelinde "dökülen kanın hesabını soracaklarını" belirten Salih, HDK'nin, işlediği suçlar ve ihlallerin ardından ülkenin geleceğinde herhangi bir rol üstlenmeye layık olmadıklarını dile getirdi.
Salih, "direniş yolunda ısrar, isyancıları püskürtme ve vatanın her karış toprağını kurtarma" kararlılıklarını vurguladı.
Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.