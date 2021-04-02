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Dünya

Sudan Arabuluculuk Komitesi, doğudaki grupların sorunlarını 24 saatte çözme sözü verdi

Sudan Barış Anlaşması Arabuluculuk Komitesi, doğudaki grupların, geçiş idaresindeki temsil sorununun da aralarında olduğu tüm anlaşmazlıkları 24 saat içerisinde çözmeyi taahhüt etti.

Ömer Erdem   | 02.04.2021
Sudan Arabuluculuk Komitesi, doğudaki grupların sorunlarını 24 saatte çözme sözü verdi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Güney Sudan Ara Buluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak, Beja Konferansı Başkanı Usame Said, Halk Kurtuluş ve Adalet Cephesi Başkanı Halid Caviş ile başkent Hartum’a ulaşmasının ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

Gulwak, doğudaki grupların özellikle güvenlik düzenlemeleri ve Geçiş Dönemi Ortakları Konseyinde temsil edilmeleriyle ilgili süreci takip etmek üzere Hartum’a geldiğini belirterek, doğudaki grupların, geçiş idaresindeki temsil sorunu da dahil tüm anlaşmazlıkları 24 saatte çözeceklerini söyledi.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın yanı sıra Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Yasir el-Ata, Şemseddin el Kebbaşi, İbrahim Cabir ve Abdurrahim Dagalu gibi ordudaki önemli isimlerin yanında mevcut Geçiş Dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonundan 13 üye, çok sayıda silahlı hareketi bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi’nden 7 üye ve Doğu bölgesinden 2 temsilciden oluşuyor.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, barış anlaşmasının doğudaki tarafların arasındaki anlaşmazlıklar çözülene kadar doğu bölgesindeki isimlerin Konseye katılımını ertelemişti.

Cuba müzakereleri ve barış anlaşması

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde 3 Ekim 2020’de varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.

Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011’den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu ile henüz anlaşma sağlanamadı.

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