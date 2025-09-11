Dolar
41.34
Euro
48.62
Altın
3,633.45
ETH/USDT
4,417.40
BTC/USDT
114,335.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan ordusu stratejik Bara şehrinde kontrolü sağladı

Sudan ordusu, 29 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinde olan Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara şehrinde kontrolü sağladığını açıkladı.

Ahmed Satti  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Sudan ordusu stratejik Bara şehrinde kontrolü sağladı

Port Sudan

Ordudan yapılan açıklamada, ordu ve müttefik güçlerin "HDK milislerini, paralı askerlerini ve işbirlikçilerini" bozguna uğratmak için bütün çaba ve fedakarlıkları ortaya koyarak, ülkenin her karışında onların yuvalarını yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ordu güçlerinin Bara'ya girdiği ve HDK'den temizlediği kaydedilen açıklamada, "Ordumuz tüm unsurlarıyla zafer yolunda kararlı ve kesin bir şekilde, adım adım, aşama aşama ilerlemeye devam etmektedir. Ta ki ülkemizin tamamı milislerin, paralı askerlerin ve ajanların pisliğinden temizleninceye kadar." ifadeleri kullanıldı.

Bara, Kurdufan ve Darfur eyaletlerini başkent Hartum'a Umdurman kentinden bağlayan ulusal yol üzerinde olması nedeniyle önemli bir konumda yer alıyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı yapıldı
Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri yeşile büründü
DMM "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesi'nin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Sudan ordusu stratejik Bara şehrinde kontrolü sağladı

Sudan ordusu stratejik Bara şehrinde kontrolü sağladı

Afrika'nın jeopolitik haritasını değiştiren proje: Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın açılışı

Türkiye'den, Sudan'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Sudan'da meydana gelen heyelanda yüzlerce kişi öldü

Sudan'da meydana gelen heyelanda yüzlerce kişi öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet