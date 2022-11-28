Dolar
18.62
Euro
19.33
Altın
1,744.19
ETH/USDT
1,176.10
BTC/USDT
16,235.00
BIST 100
4,923.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Stoltenberg, Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını belirterek, Ukrayna'nın elektrik şebekesine ve doğal gaz altyapısına saldırmayı sürdürmesini beklediğini söyledi.

Selen Temizer, Mehmet Serkan Eruysal   | 28.11.2022
Stoltenberg, Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi

Brüksel/Bükreş

Stoltenberg, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile 29-30 Kasım 2022'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri bakanlarının Ukrayna'yı desteklemek için muhtemel yolları masaya yatıracaklarını aktaran Stoltenberg, "Putin'in yenmesine izin veremeyiz. Bu, amaçlara güç kullanarak erişilebileceği mesajını verir." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine, doğal gaz ve temel hizmetlere ilişkin altyapısına saldırmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu ifade ederek, "Kışa girdiğimizde bunu yapması, Başkan Putin'in şu anda kışı Ukrayna'ya karşı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri, dışişleri bakanlarının iki günlük toplantıda Rusya'nın baskısı altındaki Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova'ya yapılacak yardımları da görüşeceğini bildirdi.

"Somut planlara ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanı Iohannis de ülkesinin NATO'nun toplu savunmasına önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

NATO ve müttefik ülkelerin Romanya'da önemli kuvvetler konuşlandırdığını belirten Iohannis, Romanya’nın şu anda yaklaşık 5 bin müttefik askere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Iohannis, "Yüksek sayıda müttefik birliğe ihtiyaç var ancak bu da yeterli değil. Sağlam bir caydırıcılık ve savunmayı sağlayabilmek için ekipmana, daha doğrusu önceden konumlandırılmış ekipmana ihtiyaç var." dedi.

Madrid Zirvesi'nde alınan kararları "oldukça genel" olarak niteleyen Iohannis, "Bir saldırı durumunda hangi birliklerin gönderileceğinin çok net bilinmesi gerek. Somut planlara ihtiyaç var. Bu tür kararları son ana bırakamayız." şeklinde konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok" açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21-27 Kasım Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmeli personel hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek
İzmir'de tatil edilen derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama

Benzer haberler

Stoltenberg, Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi

Stoltenberg, Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını söyledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi tahıl anlaşmasındaki rolü için bir kez daha övdü

NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a sorumluluk çağrısı

NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a sorumluluk çağrısı
NATO ülkelerinden 5 uçak gemisi Atlantik ve Akdeniz'de tatbikatta

NATO ülkelerinden 5 uçak gemisi Atlantik ve Akdeniz'de tatbikatta
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet