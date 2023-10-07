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Dünya

Stoltenberg: NATO birlikleri Kosova'da barışı korumaya hazır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO birliklerinin Kosova'da barışı korumaya hazır olduğunu bildirdi.

Erbil Başay  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Stoltenberg: NATO birlikleri Kosova'da barışı korumaya hazır Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Berlin

Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Kosova'daki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

1990'lı yıllardaki şiddetin geri dönmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Stoltenberg, "Açıklıkla şunu söylemek istiyorum, NATO birlikleri Kosova'da barışı korumaya hazır." ifadesini kullandı.

Sırbistan ve Kosova'nın Avrupa Birliğinin (AB) arabuluculuğunda yürütülen diyaloğa geri dönmesini talep eden Stoltenberg, kalıcı barışa ulaşmanın tek yolunun bu olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova'nın Ukrayna savaşında taktiksel nükleer silah kullanma tehdidine ilişkin de Rusya'nın nükleer söylemini "tamamen sorumsuzca" bulduğunu ancak Rusya'nın nükleer silah kullanma riskinin düşük olduğunu kaydetti.

Rusya'nın nükleer bir savaşın asla kazanılmayacağı ve asla başlatılmaması gerektiğinin bilincinde olduğunu anlatan Stoltenberg, "Elbette Rusya'nın faaliyetlerini çok yakından takip etmeye devam ediyoruz. NATO nükleer bir ittifaktır ve nükleer caydırıcılık 75 yıldır işliyor." ifadelerine yer verdi.

Stoltenberg, kış aylarında Rusya'nın Ukrayna'nın enerji ağına daha fazla saldırı yapmasının beklenebileceğini belirterek, "Hava savunması Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'daki seçimlere ve Slovakya'daki hükümet kurma çalışmalarına da değinen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Slovakya ve Polonya, Ukrayna'nın güvenilir destekçileridir. İki ülke de Kiev'e savaş uçakları dahil önemli askeri ekipman sağlıyor. Bratislava'da ve Varşova'da gelecekteki hükümetler nasıl olursa olsun NATO müttefikleri bir arada durmaya devam edecek."

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