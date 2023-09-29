Dolar
27.42
Euro
28.97
Altın
1,850.68
ETH/USDT
1,665.30
BTC/USDT
26,840.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun bu yılın sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisini geliştirmiş olacağını söyledi.

Selen Temizer  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

Brüksel

Stoltenberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen ile "2023 Kuantum Konferansı"na katıldı.

Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun yeni teknolojilere ayak uydurmaya devam ettiğini belirterek, "Yıkıcı teknolojilerin hızla yayılmasıyla, kuantum alanı da dahil olmak üzere yeni teknolojilere de daha fazla uyum sağlamalıyız." dedi.

NATO'nun senenin sonuna kadar bir kuantum stratejisi geliştireceğini ifade eden Stoltenberg, böylece NATO'nun sahip olduğu yeteneklerle, doğru teknolojileri birleştirerek teknolojilerin düşmanca kullanımına karşı hazır hale gelineceğini söyledi.

Stoltenberg, daha sonra Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte NATO'nun yeni hızlandırıcı sitesi "Deep Tech Lab–Quantum"un (Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum) açılışını yaptı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni laboratuvarın, "NATO'nun 'Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic-DIANA' (Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyonu Hızlandırıcısı) isimli hızlandırma programının bir parçası olarak İttifak genelindeki start-up'ların kuantum destekli çözümleri pazarlamasına yardımcı olacağı" bildirildi.

Açıklamada, "DIANA, inovasyoncuların acil güvenlik sorunlarını çözmek için yeni teknolojiler geliştirdiği, NATO ülkeleri genelindeki test merkezleri ve hızlandırıcı sitelerden oluşan bir ağdan oluşur. Kopenhag'daki Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum, 2023'te başlatılan beş pilot hızlandırıcı sitesinden biridir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı
MSB, Iğdır'dan İzmir'e SOLOTÜRK'ü izlemeye gelen minik Can'ın pilotlarla buluşma anını paylaştı
Yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek
İstanbul'da denizi kirleten gemiye yaklaşık 31,9 milyon lira para cezası kesildi
İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

NATO, KFOR'a ilave kuvvet sağlayacak

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Zelenskiy: Hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var

Zelenskiy: Hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var
Stoltenberg'den Kiev'de, Ukrayna'ya "desteğe devam" vurgusu

Stoltenberg'den Kiev'de, Ukrayna'ya "desteğe devam" vurgusu
NATO, kuzeyde Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırıyor

NATO, kuzeyde Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet