Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.38
ETH/USDT
3,791.40
BTC/USDT
67,858.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 10 kişi öldü

Sri Lanka'da, şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Lejla Biogradlija  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Sri Lanka'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 10 kişi öldü

Ankara

Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tennakoon, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerel medyada ayrıca, şiddetli yağışların pek çok bölgede hasara neden olduğu ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, New York polisinin AA foto muhabirine müdahalesine ilişkin açıklama
New York'taki Filistin'e destek gösterileri sırasında AA foto muhabirine polisten sert müdahale
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze protestosu
İzmit Körfezi'nde 16 yılda yaklaşık 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 10 kişi öldü

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 10 kişi öldü

Belçika'da mayısta 23 gün yağmur yağdı

İsrail'in 238 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 284'e çıktı

Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Papua Yeni Gine'deki heyelanda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti

Papua Yeni Gine'deki heyelanda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti
Afganistan'da gece saatlerinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 15 kişi öldü

Afganistan'da gece saatlerinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 15 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet