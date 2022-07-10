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Dünya

Srebrenitsa'daki 'Bir Annenin Eşarbı' projesinde 180 ülkeden 9 bin eşarp sergileniyor

Projede, Emine Erdoğan'ın 2010'daki Srebrenitsa anma törenlerinde taktığı başörtüsü de yer alıyor.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija, Ahmet Nurduhan   | 10.07.2022
Srebrenitsa'daki 'Bir Annenin Eşarbı' projesinde 180 ülkeden 9 bin eşarp sergileniyor Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saray Bosna

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 27'inci yılı etkinlikleri kapsamında "Bir Annenin Eşarbı" isimli proje, Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2010'daki Srebrenitsa anma törenlerinde taktığı başörtüsünün de aralarında bulunduğu projede 180 ülkeden 9 bin eşarp yer alıyor.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Başkanı Munira Subasic, bu yıl farklı bir anma etkinliği yapmak istediklerini ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanındaki kadınlardan eşarp ve Srebrenitsa soykırımına dair önemli mesajlar aldık." dedi.

Eşarpların gelecek yıl ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde sergileneceğini söyleyen Subasic, "Kadınların sesini duyurmak istedik. Geçmişi olmayanların geleceği de olmaz." dedi.

Eşarp sergisini ziyaret eden katılımcılar, daha sonra Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğince düzenlenen "Srebrenitsa Kahramanları" konulu konferansa katıldı.

Bu arada yarın düzenlenecek anma ve cenaze töreninde, 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken, öldürüldüğünde 59 yaşında olan Hüseyin Krdzic de "bu yıl toprağa verilecek en yaşlı soykırım kurbanı" olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

​​​​​​​Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

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