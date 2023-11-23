Somali'de şiddetli yağış ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 96'ya çıktı
Somali'de son günlerde şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 96'ya yükseldiği bildirildi.
Mogadişu
Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, yaptığı açıklamada, özellikle Hiraan, Bakol, Bay ve Gedo bölgelerinin son günlerde şiddetli yağış ile sellerden etkilendiğini söyledi.
Aşırı yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini belirten Abdulle, 2 milyon kişinin etkilendiği afet nedeniyle 700 bin kişinin de göç ettiğini bildirdi.
Sellerden çiftlik hayvanları olumsuz etkilendi ve çok sayıda tarım arazisi tahrip oldu.
Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.