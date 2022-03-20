Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,924.85
ETH/USDT
2,874.00
BTC/USDT
41,377.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Slovakya Savunma Bakanı Nad, Almanya ve Hollanda'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin Slovakya'ya naklinin devam ettiğini açıkladı.

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 20.03.2022
Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Bratislava

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla Almanya ve Hollanda'nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin geçici olarak Slovakya'ya gönderildiğini belirtti.

Hava savunma sisteminin Sliac kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını kaydeden Nad, bu kapsamda ülkede 2 bin 100 NATO askerinin görev yapacağını vurguladı.

Nad, Patriot hava savunma sisteminin ülkenin halihazırda sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin yerini almayacağını, sadece ülkenin hava sahasının korumasını güçlendireceğini kaydetti.

S-300'lerin yaşı, teknik durumu ve yetenekleri nedeniyle değiştirilmesinin planlandığını da belirten Nad, ülkesine başka bir hava savunma sistemi verilmesi halinde halihazırda sahip olduğu S-300'leri Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Zelenskiy, Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ülkesi, Ukrayna sorununda 'tarihin doğru tarafında' duruyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes için çalışıyoruz
Lviv’de 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı

Lviv’de 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı
Çin ve Cezayir'den 'Ukrayna kriziyle ilgili yaptırımların kötüye kullanılmasını reddediyoruz' mesajı

Çin ve Cezayir'den 'Ukrayna kriziyle ilgili yaptırımların kötüye kullanılmasını reddediyoruz' mesajı