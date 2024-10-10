Dolar
34.20
Euro
37.50
Altın
2,626.22
ETH/USDT
2,343.40
BTC/USDT
59,180.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Türk vatandaşlarının Lübnan’dan tahliyesini gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı’na yanaşıyor.
logo
Dünya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Sırbistan ziyareti öncesi başkent Belgrad'ın sokakları Türkiye ve Sırbistan bayraklarıyla süslendi.

İsmail Özdemir, Elvır Hodzıc  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı

Belgrad

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde kullanacağı güzergah, Belgrad'ın merkezindeki birçok bina ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı'na iki ülkenin bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Erdoğan, bugün Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Sırbistan'da temaslarda bulunması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı
TRT Genel Müdürü Sobacı: Sosyal medyanın ön plana çıkmasıyla aslında gerçeklikle bağımız kopuyor
Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile görüştü
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in dünyadaki ombudsmanlık birliklerinden çıkarılması çağrısı yaptı

Benzer haberler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı

Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da öldürülen Pelin Karaca'nın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da öldürülen Pelin Karaca'nın ailesiyle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet