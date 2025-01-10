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Dünya

Sırbistan'da hükümete tepkili binlerce öğrenci başkentin önemli kavşağını trafiğe kapattı

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından hükümete tepkili binlerce öğrenci, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan birini 1 saatliğine trafiğe kapattı.

Lejla Biogradlija  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Sırbistan'da hükümete tepkili binlerce öğrenci başkentin önemli kavşağını trafiğe kapattı Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Belgrad

Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazanın ardından hükümete tepki gösteren binlerce öğrenci, Belgrad'daki Adalet Sarayı binası önünde toplandı.

Tren istasyonunda yaşanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturmadan "memnun" olmadıklarını dile getiren öğrenciler, daha önceki gösterilerde arkadaşlarının saldırıya uğradığını ve saldırganlar için hiçbir cezai işlemin uygulanmadığını savundu.

Ellerinde "Öğrenciler ayağa kalktı, öğrenciler susmuyor", "Elleriniz kanlı" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, Adalet Sarayı'ndan başkentin en önemli kavşaklarından birine yürüdü ve burayı 1 saatliğine trafiğe kapattı.

Belgrad'ın yanı sıra Novi Sad, Niş, Sabac ve daha birçok kentte toplanan öğrenciler de kazada hayatını kaybedenlerin anısına 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Öğrenciler hükümete tepki amaçlı "Dur Sırbistan" sloganıyla başlattıkları gösterilere devam edeceklerini kaydetti.

Öğrencilerden boykot hareketi

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazayla ilgili gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken, bu durum kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayılmıştı.

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