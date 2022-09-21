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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Putin'in blöf yaptığına inanmıyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesiyle ilgili "Putin ile birçok kez görüştüm ve blöf yaptığına inanmıyorum." dedi.

Lejla Biogradlija   | 21.09.2022
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Putin'in blöf yaptığına inanmıyorum

Belgrad

Vucic, dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul Görüşmeleri'ne katılmak üzere bulunduğu New York'ta Newsmax kanalına mülakat verdi.

Kosova meselesinde diyalog sürecinin devam etmesi için çaba harcadıklarını belirten Vucic, "Umuyorum karşı tarafın da anlayışıyla bir çözüme ulaşırız. Uzlaşmacı bir çözüm, bugün gördüğümüz silahlı çatışmalardan her zaman daha iyidir." ifadelerini kullandı.

"Barışın üstün geleceğini düşünüyorum"

Vucic, Rusya ve Ukrayna ile her zaman iyi ilişkileri olduğuna işaret ederek, "Dünyadaki ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'daki savaşı, en başından beri kınadık ama aynı zamanda başka meselelere ilişkin Rusya'ya karşı farklı bir tutumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in "kısmi seferberlik" kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Vucic, "Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak barışın üstün geleceğini ve herkesin uzlaşmacı çözüm için en iyisini yapacağını düşünüyorum. Putin ile birçok kez görüştüm ve blöf yaptığına inanmıyorum." diye konuştu.

Askerlik hizmetine çağrılanlar, "askeri personel" statüsüne sahip

Bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin’in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan "askeri personel" statüsüne sahip olacak.

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