Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail polisinin AA foto muhabiri Haruf'u darbetmesine tepki gösterdi
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve İsrail Gazeteciler Birliği, İsrail polisinin AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbetmesine tepki göstererek basın mensuplarına yönelik saldırılara son verilmesini istedi.
Paris
RSF, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te çalışan AA foto muhabiri Haruf'un görevi sırasında İsrail güçleri tarafından darbedilmesine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yayımladı.
Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin 2 Filistinli gazeteciyi darbettiği belirtilen açıklamada, gazetecilerden birinin ağır yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Filistin basınına yönelik aralıksız şiddete son verilmesini talep ediyoruz." çağrısı yapıldı.
RSF, Haruf'un İsrail güçlerince darbedildiği anlara ait görüntüleri Türk basınını kaynak göstererek yayımladı.
"Saldırıya ilişkin derhal soruşturma başlatılsın" talebi
İsrail Gazeteciler Birliği de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Birlik üyesi ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf’un Doğu Kudüs'te cuma namazını görüntülediği sırada polis memurlarınca şiddetli şekilde saldırıya uğraması karşısında dehşete düştük. Bu, çoğu güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen, savaşın başlangıcından bu yana Arap gazetecilere yönelik 37. saldırı. Bu, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin görevlerini yerine getirme gücüne ciddi biçimde zarar veren bir gerçektir. İsrail savunma güçlerinin bu ciddi olayla ilgili derhal bir soruşturma başlatmasını ve İsrail polisinin, soruşturmalar sonuçlanana kadar saldıran polis memurlarını herhangi bir operasyonel vazifeden derhal uzaklaştırmasını kuvvetle talep ediyoruz."
İsrail Gazeteciler Birliği, başka bir paylaşımında da, "Polisin hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesini ve darp eden polis memurları hakkında ciddi iddianameler hazırlamasını bekliyoruz." çağrısına yer verdi.
Haaretz gazetesi muhabiri Bar Peleg, X hesabından dün paylaştığı mesajında, Haruf'un 7 Ekim’den bu yana güneyde “savaşın dehşetini belgelediğini” ve dün polislerce darbedildiğini belirtti.
İsrailli foto muhabir Matan Golan da X hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Mustafa profesyonel bir foto muhabiri, bir arkadaş ve her şeyden önce kocaman bir kalbi olan bir insan." ifadelerini kullandı.
Haruf'un, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail'e 7 Ekim’de düzenlediği kapsamlı saldırıyı belgelediğini kaydeden Golan, şimdi ise Haruf'un darp edilerek beyin travması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, saldırıda bulunan polislerin görevden uzaklaştırılma emrinin verildiğini söyledi.
İnsan Hakları Avukatı ve Uluslararası Hukuk Forumu CEO'su Arsen Ostrovsky ise X hesabından, İsrail polisinin, Haruf'u darbettiği görüntüleri alıntılayarak, "Bu, dehşet verici ve çok endişe verici bir polis davranışıdır. İsrail, vatandaşlarının güvenliğine ne şekilde hizmet edebilir?" değerlendirmesinde bulunan Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert’e, "Korkunç görünüyor. Belki bu hikayenin devamı da vardır. Affınıza sığınarak, İsrail, Alman polisinin ve güvenlik teşkilatlarının eylemleri hakkında yorumda bulunmadığından, belki siz de burada yorum yapmamalısınız." yanıtını verdi.
İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı
İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.
İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.
Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.