Dolar
29.06
Euro
31.84
Altın
2,041.68
ETH/USDT
2,278.70
BTC/USDT
42,816.00
BIST 100
7,969.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, AA foto muhabirini Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Mücahit Aydemir  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İsrail güçleri, AA foto muhabirini Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetti

Kudüs

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bürokrasisi büyük ve güçlü Türkiye için bir imkandır
Dilan ve Engin Polat soruşturmasına iki şüpheli daha eklendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz
İstanbul Valisi Gül'den fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı

Benzer haberler

İsrail güçleri, AA foto muhabirini Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetti

İsrail güçleri, AA foto muhabirini Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetti

ABU Genel Sekreteri Nadeem: İsrail her zaman medyayı ve anlatıyı kontrol etmeye çalışır

GÖRÜŞ- 7 Ekim'in ardından İran'ın ince ayarlı bölge stratejisi

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi

Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi
ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili karmaşık mesajlar verdi

ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili karmaşık mesajlar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet