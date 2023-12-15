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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı

Muhammet İkbal Arslan  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
BM: Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı Fotoğraf: Enes Canlı / AA

Cenevre
BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır

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