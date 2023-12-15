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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere'den AA foto muhabirinin Kudüs’te darbedilmesi sonrası gazetecilere yönelik saldırılar konusunda uyarı

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin, "Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İngiltere'den AA foto muhabirinin Kudüs’te darbedilmesi sonrası gazetecilere yönelik saldırılar konusunda uyarı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail güçlerinin AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u darbetmesine ilişkin, "Gazeteciler, insancıl hukuk koruması altındadır. Tüm tarafları çatışmaları haber yapan gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılardan kaçınmaya, onları yalnızca haklı hukuki gerekçelerle gözaltına almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Gazetecilerin kriz zamanlarında doğru ve tarafsız haberin yayılması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten sözcü, "Gazeteciler, insancıl hukuk koruması altındadır. Tüm tarafları çatışmaları haber yapan gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılardan kaçınmaya, onları yalnızca haklı hukuki gerekçelerle gözaltına almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail güçleri, AA foto muhabirini Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbetti

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, ayrıca Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırmıştı.

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