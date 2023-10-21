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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki sağlık sistemi çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki sağlık sistemi çökme tehlikesiyle karşı karşıya

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MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'deki sağlık sistemi çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Hastaneler dolu ve kaynak sıkıntısı yaşıyor. Yakın zamanda Gazze Şeridi'ndeki ana cerrahi tesis olan Şifa Hastanesine ilaçlar ve tıbbı malzemeler de dahil büyük miktarda tıbbi stok bağışında bulunduk." ifadeleri kullanıldı.

MSF'nin Gazze'deki hemşiresi Loay Harb'in, "Elimizde kalan her şeyi, tüm tıbbi malzememizi iki gün önce Şifa Hastanesine teslim ettik. Yüzlerce insanın buraya sığındığını gördük ve içeriye bile yürümek zordu" ifadelerine yer verilen paylaşımda, MSF'nin insani koridorun açılmasıyla birlikte Gazze'deki tıbbi tesislere daha fazla destek sağlamaya hazır olunduğu da bildirildi.




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