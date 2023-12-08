Dolar
28.99
Euro
31.28
Altın
2,029.90
ETH/USDT
2,354.10
BTC/USDT
43,250.00
BIST 100
7,957.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazından çıkan Filistinlilere müdahale ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Batı Şeria'daki Filistinliler 7 Ekim'den sonra daha ölümcül yaralar alıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Başkanı Christos Christou, Batı Şeria'daki Filistinlilerin 7 Ekim'den sonra "daha ölümcül" yaralar aldığını söyledi.

Salih Okuroğlu  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Sınır Tanımayan Doktorlar: Batı Şeria'daki Filistinliler 7 Ekim'den sonra daha ölümcül yaralar alıyor

Ankara

"Geneva Solutions" internet sitesinin haberine göre Christou, MSF'nin Cenevre'deki merkezinde, Batı Şeria'daki şiddete ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Christou, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı ziyaret sırasında İsrail güçlerince düzenlenen baskına tanık olduğunu anlattı.

Ayrıca, Batı Şeria'da meslektaşlarının müdahalede bulunduğu yaralılarda bir değişiklik fark ettiklerine dikkati çeken Christou, 7 Ekim'den önce Batı Şeria'daki Filistinlilerin genellikle kol ve bacaklarından vurulduklarını ancak o tarihten sonra sağlık ekiplerinin, karın ve kafada ateşli silahlarla oluşan daha ölümcül yaraları tedavi ettiklerini bildirdi.

Christou, uluslararası toplumun Batı Şeria'da yaşananlara "çok daha fazla ilgi göstermesi" gerektiğini belirterek Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile diğer uluslararası kurumları bölgedeki varlıklarını artırmaya çağırdı.

"Bu ayrım gözetmeksizin işlenen cinayetlerin artık sona ermesi gerekiyor"

Christou, acil ve sürekli ateşkes çağrısını yineledi ve Gazze'deki MSF çalışanlarının yaşadıklarını tarif etmek için kelime bulamadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını genişletmesiyle Filistinlilerin bombardımandan kaçmak için daha küçük bir alana sıkışmak zorunda kaldığını ifade eden Christou, onların hayal bile edilemeyecek koşullarda yaşadıklarını kaydetti.

Christou, "Sahadaki ekiplerim bana bunun dayanılmaz olduğunu söyleyip duruyor. Sürdürülemez bir durum, (Gazze'de) Güvenli bir yer yok." görüşünü paylaştı.

Gazze'deki hastanelerin yüzde 70'inin artık çalışmadığını ve sağlık sisteminin çöktüğünü anlatan Christou, faal hastanelerin de İsrail'in bombardımanı nedeniyle yaralılarla dolup taştığını belirtti.

Christou, ekibinin sezaryenle doğum yapan bir kadından hastaneden ayrılmasını istemenin ne kadar şok edici olduğunu söylediğini aktardı.

Sağlık personeli ve sağlık tesislerine yönelik saldırıları kınayan Christou, "Bu ayrım gözetmeksizin işlenen cinayetlerin artık sona ermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini söyledi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından bağış kampanyası

Benzer haberler

İsrail, Gazze'de en iyi askerlerinden bazılarını kaybettiğini açıkladı

İsrail, Gazze'de en iyi askerlerinden bazılarını kaybettiğini açıkladı

Gazze’de bir İsrail askerinin “dost ateşiyle” öldüğü belirtildi

"Biz sayı değiliz" inisiyatifi kurucusu Gazzeli şair Arir, İsrail saldırısında öldürüldü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini söyledi
11. Boğaziçi Film Festivali'nde "Filistin" seçkisi bölgede yaşanan dramı aktaracak

11. Boğaziçi Film Festivali'nde "Filistin" seçkisi bölgede yaşanan dramı aktaracak
Sınır Tanımayan Doktorlar: Batı Şeria'daki Filistinliler 7 Ekim'den sonra daha ölümcül yaralar alıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar: Batı Şeria'daki Filistinliler 7 Ekim'den sonra daha ölümcül yaralar alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet