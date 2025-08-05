İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9’u insani yardım bekleyen toplam 26 Filistinli yaşamını yitirirken, son 24 saatte biri çocuk 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
- Yardım atılan uçaktan çekilen görüntü Gazze'deki yıkımı gözler önüne seriyor
- Gazze'de yetersiz beslenmeden ölen çocuklar insani krizin en acı yüzü oldu
Burş, son 24 saatte biri çocuk 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 94'ü çocuk 188'e yükseldiğini kaydetti.
Ayrıca İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9’u insani yardım bekleyen toplam 26 Filistinli yaşamını yitirdi.
AA muhabirine konuşan tıbbi kaynaklar ve görgü tanıklarına göre, saldırılar Gazze Şeridi’nin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki yerinden edilmiş kişilere ait çadırları, evleri ve insani yardım bekleyen kalabalıkları hedef aldı.
Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu ABD dağıtım merkezinin çevresinde yardım bekleyen kalabalığa yönelik bombardımanda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.
Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Atyaf kampında yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi öldü.
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Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na bağlı Ebu Mualla bölgesine düzenlenen topçu saldırısında biri kadın olmak üzere 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus’un güneyindeki et-Tina Caddesi’nde yardım dağıtım alanında açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirirken, yardım bekleyen birçok kişi de yaralandı.
Gazze kentinde düzenlenen iki hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirirken, kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde, el-Yazci ailesine ait en-Nafak Caddesi üzerindeki ev ile Müşteha ailesine ait bir daireyi hedef alan saldırılarda ise yaralılar olduğu bildirildi.
Gazze kentinin kuzeybatısında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan İsrail bombardımanında 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, 27 Mayıs’ta ABD desteğiyle, ancak Birleşmiş Milletler tarafından reddedilen "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla bir yardım dağıtım mekanizması uygulamaya koymuştu. Buna rağmen, yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılar sürdü.
Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu mekanizmanın uygulanmaya başlamasından bu yana yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarda en az 1516 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 067’den fazla kişi ise yaralandı.
Son 24 saatte 87 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 61 bin 20'ye ulaştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 644 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 519 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 38 bin 630 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında yardım almak için bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1568 kişi öldürüldü, 11 bin 230 kişi yaralandı.
İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 20'ye, yaralıların sayısının 150 bin 671'e ulaştığı bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi’ne dün sadece 95 yardım tırı girdi
Gazze'deki hükümet, İsrail’in sistematik aç bırakma politikasının yol açtığı insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi’ne dün yalnızca 95 yardım tırının girdiğini belirtti.
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü Gazze Şeridi’ne yalnızca 95 yardım tırı girdi. Bu tırların büyük kısmı, İsrail işgalinin kasıtlı olarak yaydığı güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandı. Bu durum, toplumun dayanışmasını zayıflatmak ve direnişini kırmak amacıyla yürütülen sistematik bir kaos ve aç bırakma mühendisliği politikasının parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.
Altyapının tamamen çöktüğü ve soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi'nin, sağlık, gıda ve temel hizmetler açısından asgari ihtiyaçların karşılanabilmesi için her gün en az 600 yardım ve yakıt yüklü tıra ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, "sistematik aç bırakma suçunun sürdürülmesi, sınır kapılarının kapatılması ve yardım girişlerinin engellenmesi" kınandı.
Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki 2,4 milyondan fazla kişiyi etkileyen insani felaketin derinleşmesinden işgalci İsrail ve müttefiklerinin sorumlu olduğu vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, uluslararası toplum ve Arap ülkelerine, sınır kapılarının kalıcı şekilde açılması, gıda, tıbbi yardım ve bebek mamasının yeterli miktarda ulaşımının sağlanması ve sivillere karşı işlediği suçlar nedeniyle işgalci İsrail'in hesap vermesi için fiili adımlar atmaları çağrısı yapıldı.
BM'ye göre Gazze'deki kıtlığı sonlandırmak için her gün yüzlerce yardım tırı ulaştırılmalı
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'ye son dönemde ulaşan küçük miktarda yardımlar için "herkesin alkış tutmasının veya teşekkür etmesinin" beklenmemesi gerektiğine işaret eden Laerke, "İnsanların her gün kelimenin tam anlamıyla öldüğü devasa ihtiyaçlar var. (Yardımlar) Gerçekten orantısız. Gazze'deki ihtiyaç o kadar büyük ki, yüzlerce ve daha yüzlerce tır ulaşmalı. Hem de her gün, her hafta değil; aylarca, belki de yıllarca. Şu anda kıtlığın eşiğindeyiz. Bu, bir gecede bitecek bir şey değil." diye konuştu.
Laerke, yardımların her zaman tek başına sorunu çözemediğini vurgulayarak Gazze'ye ticari yardım malzemelerini taşıyan tırların da ulaşması gerektiğini söyledi.
İnsani yardımların ücretsiz olduğunu hatırlatan Laerke, "Gazze'nin hemen dışında, bağışçılar tarafından parası ödenmiş gıda yardımı dahil, binlerce ton yardımımız var. Bağışçılar bunların ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilmesini bekliyor ve bunu yapmak, bizim görevimiz. Ancak bunu yapmak için ihtiyaç duyduğumuz kolaylığı göremiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'de "Guillain-Barre sendromlu" 95 yeni vaka tespit edildi
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in açlık politikalarının neden olduğu su kirliliği ve yetersiz beslenme sonucu bölgede nadir görülen Guillain-Barre sendromu (bir tür felç) vakalarının hızla arttığını ve bunun "endişe verici" bir yayılmaya dönüştüğünü bildirdi.
Bakanlık Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında 15 yaş altı iki çocuğun da bulunduğu 95 yeni Guillain-Barre vakasının kaydedildiğini belirtti.
Burş, vakaların 45'inin çocuk olduğunu ve bu sayının normalde yılda yalnızca bir vaka olarak görüldüğünü vurguladı.
Bu sendromda, alt ekstremitelerde başlayan ani kas kontrolü kaybının yukarı doğru yayıldığını, solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabileceğini belirten Burş, hastalığın hızla yayılmasının İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka, temel ilaç ve besin girişinin engellenmesi, su kirliliği ve kronik yetersiz beslenmeden kaynaklandığını belirtti.
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Guillain-Barre sendromuna yakalanan ikisi çocuk olmak üzere üç kişinin, yetersiz beslenme ve tedaviye erişim eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Sağlık Bakanlığı, durumun “gerçek, bulaşıcı ve potansiyel bir felakete” dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.
Bakanlıktan 22 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada ise sadece haziran ve temmuz aylarında 45 akut flask felç vakasının kayda geçtiği açıklanmış, bu artışın kötüleşen çevre ve sağlık koşullarının doğrudan sonucu olduğu kaydedilmişti.
Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyrediyor.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.
Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.