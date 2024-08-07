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Dünya

Singapur'a göre, İsrailli yerleşimcilerin Filistin topraklarını gasbetmesi hukuka aykırı

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, İsrailli yerleşimcilerin Filistin topraklarını gasbetmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Singapur'a göre, İsrailli yerleşimcilerin Filistin topraklarını gasbetmesi hukuka aykırı

Ankara

Bakan Balakrishnan, parlamentoda yaptığı konuşmada, Singapur'un İsrailli yerleşimciler konusundaki görüşünün "açık" olduğunu vurguladı.

İsrailli yerleşimcilerin Filistin topraklarını gasbetmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Balakrishnan, yerleşimcilerin ayrıca iki devletli çözüme ulaşmayı da zorlaştırdığını kaydetti.

Balakrishnan, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini reddettiklerini, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme giden tek geçerli yolun, ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu, iki devletli bir çözüm olduğunu söyledi.


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