Dünya

Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi, Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği'ndeki 29 Ekim resepsiyonuna katıldı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üyesi olmaktan onur duyduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi, Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği'ndeki 29 Ekim resepsiyonuna katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt içinde olduğu gibi Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de coşkuyla kutlandı.

Sierra Leone'deki Türkiye Cumhuriyeti Freetown Büyükelçiliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Yusuf Burak Rende'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da katıldı.

Aynı zamanda başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyesi olan Bio, resepsiyonda konuşma yaptı.

Türkiye'nin, ülkesinin kalkınması için verdiği desteğe müteşekkir olduklarını belirten Bio, bunun sadece eşi Julius Maada Bio ve diğer yetkililer tarafından değil, tüm Sierra Leone halkı tarafından hissedildiğini söyledi.

Bio, Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kurulan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nda yer almaktan onur duyduğunu dile getirerek, Emine Erdoğan ile Sıfır Atık Forumu dolayısıyla geldikleri İstanbul'da 18 Ekim'de görüştüklerini hatırlattı.

Türkiye'nin, Bo kentinde bir hastane inşa edeceği müjdesini de paylaşan Bio, ülkesinin daima Türkiye'nin yanında olacağını kaydetti.

