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Dünya

Seyir esnasında yangın çıkan lüks araç yüklü gemi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan Felicity Ace adlı büyük yük gemisinin, Atlas Okyanusu'nda sürüklendiği bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 18.02.2022
Seyir esnasında yangın çıkan lüks araç yüklü gemi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor

Madrid

Portekiz basınına açıklama yapan Portekiz Donanma Sözcüsü Jose Sousa Luis, 16 Şubat Çarşamba günü Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki büyük yük gemisinin ambarında yangın çıktığı için yardım istediğini, 22 kişilik mürettebatın helikopterle kurtarıldığını ve geminin yanar halde mürettebatsız seyrettiğini söyledi.

Felicity Ace gemisinin batma veya kirliliğine neden olma tehlikesi bulunup bulunmadığının araştırılması için Portekiz donanmasından bir geminin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Diğer yandan Felicity Ace'in Atlas Okyanusu üzerindeki Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nda bir limana çekilmesi için geminin sahibi firmanın bir yol bulmaya çalıştığı belirtildi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Daisville Limanı'na varmak için Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden büyük yük gemisinde, Porsche ve başka diğer marka arabaların bulunduğu kaydedildi.

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