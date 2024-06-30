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Dünya

Serifos Adası'ndaki yangın nedeniyle Yunan yetkililer 7 yerleşim birimini tahliye etti

Ege'deki Serifos Adası'nda çıkan yangın nedeniyle 7 yerleşim birimi tahliye edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Serifos Adası'ndaki yangın nedeniyle Yunan yetkililer 7 yerleşim birimini tahliye etti

Atina

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, adanın Livadi bölgesindeki makilik alanda başlayan yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiği belirtildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajla adadaki 7 yerleşim biriminin tahliye edilmesi istendi.

Bölgede şiddetli rüzgarın hakim olması ve sürekli yön değiştirmesi, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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