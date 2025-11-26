Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Serbest bırakılan Gazzeli Hüseyin ez-Zubeydi, İsrail hapishanelerinde gördüğü işkenceleri anlattı

Yaklaşık iki yıl İsrail hapishanelerinde tutulan ve yakın zamanda esir takası kapsamında serbest bırakılan 25 yaşındaki Gazzeli Hüseyin ez-Zubeydi, maruz kaldığı işkenceyi ve cezaevlerinde yaşanan ağır hak ihlallerini hala unutamıyor.

Jomaa Younis, Ömer Erdem, Halime Afra Aksoy  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Serbest bırakılan Gazzeli Hüseyin ez-Zubeydi, İsrail hapishanelerinde gördüğü işkenceleri anlattı

Gazze

Hamas, 16 Kasım'da İsrail’in Gazze'deki saldırılar sırasında 1468 Filistinliyi esir aldığını gösteren bir listeyi kendilerine ilettiğini duyurmuştu. Bu isimler, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamındaki takasa dahil edilen tutuklular arasında bulunuyor.

Gazzeli Zubeydi, İsrail ile Hamas arasındaki 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 1700 Filistinli esirin arasında yer alıyor.

Zubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Aralık 2023'te ailesiyle birlikte Cibaliya'da bir sığınma merkezinde bulunduğu sırada İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu söyledi.

Alıkonulduktan sonra Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan, İsrail sınırına yakın Zikim bölgesine götürüldüğünü belirten Zubeydi, sorgunun gözleri bağlı şekilde başladığını ve kısa sürede doğrudan fiziksel saldırılara dönüştüğünü anlattı.

Darbedildi, vücudu yakıldı

Zubeydi, vücudunun hassas bölgeleri de dahil olmak üzere her yerine sopalar ve silahlarla vurularak işkence edildiğini, ayrıca kızdırılmış metal parçalarıyla yakıldığını söyledi.

Sorgu sırasında yaşadıklarını, "Hayatımın en zor gecesiydi" sözleriyle anlatan Zübeydi, şöyle devam etti:

"Beni yalan makinesine bağladılar, ardından yaklaşık 12 saat süren sorguya aldılar. Durumum çok kötüydü; durmadan dövüyorlar, küfürler ediyorlardı."

Çarpıcı ifadeler

Zubeydi ayrıca hapishanedeki diğer esirlerden de sorgu sırasında maruz kaldıkları olaylara ilişkin çarpıcı ifadeler aktardı.

Bazı esirlerin, farklı cisimler kullanılarak tecavüze uğradığını ifade eden Zubeydi, İsrailli kadın sorgu görevlisinin erkek tutuklulara tacizde bulunduğunu; cinsel ilişkiye zorladığını, gençlerin kaba bir şekilde muamele gördüğünü aktardı.

Zubeydi, "Maruz kaldığım işkence, sinir sistemi ve midemde ciddi sağlık sorunlarına neden oldu." dedi.

"Bileklerimde de kelepçe izi kaldı." diyen Zubeydi, "Kelepçeler etime yarım santimetreye kadar gömülmüştü. Yaranın şiddetinden lavaboya gittiğimde idrar yerine kan akıyordu." diye konuştu.

Zubeydi, "Şimdi artık normal şekilde hareket edemiyorum, sırtımda, midemde ve hassas bölgelerimde şiddetli ağrılar var." dedi.

Filistinli, sağlık durumlarının kötü olmasına rağmen sadece basit ilaçlar verildiğini belirtti.

Sevinç ve hüzün gözyaşları

Zubeydi, duygularını gözyaşları içerisinde "Hürriyetime kavuştuğum gün sevinç gözyaşlarıydı. Ancak vatanıma döndüğümde orada olanlar için döktüğüm hüzün gözyaşlarına döndü." sözleriyle ifade etti.

Serbest bırakıldıktan sonra, Gazze kentindeki İslam Üniversitesi'nin kampüsünde kurulan bir çadırda ailesiyle birlikte yaşadığını aktaran Zubeydi, şimdi yorgun bedeni ve eziyetle dolu anılarıyla güne uyum sağlamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

