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Dünya

Senegal'de sömürge döneminden kalma cadde ve sokak isimleri değiştiriliyor

Senegal'de, başkent Dakar'daki "Generale-de-Gaulle" bulvarının adı ülkenin ilk başbakanı Mamadou Dia'nın ismiyle değiştirilecek.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Senegal'de sömürge döneminden kalma cadde ve sokak isimleri değiştiriliyor

Dakar

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Dakar'ın en önemli bulvarlarından biri olan ve 4 Nisan Bağımsızlık Günü gösterilerine ev sahipliği yapacak "Generale-de-Gaulle" ismini taşıyan bulvarın "Mamadou Dia" olarak adlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, isim değişikliğinin yarınki bağımsızlık günü töreni sırasında yapılacağı kaydedildi.

Ülkenin ilk başbakanı olarak 1960'da göreve gelen Mamadou Dia, ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor ile "bağımsızlığın babası" olarak kabul ediliyor.

Senegal, Fransa'da Charles de Gaulle iktidarı sırasında 1960'da bağımsızlığını kazanmıştı.

Senegal'de geçen yıl seçilen Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, sömürge döneminden kalma cadde ve sokak isimlerini değiştirmek istediğini aralık ayında duyurmuştu.

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